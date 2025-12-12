Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Travel - Akomodasi

PIK2 Memperkuat Posisi sebagai Destinasi Event Internasional lewat SPIKE Air Dome

Jumat, 12 Desember 2025 – 07:02 WIB
Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional Disabilitas Netra 2025, yang digelar pada 6 Desember 2025 diselenggarakan di SPIKE Air Dome, PIK2. Foto: dok PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) resmi menghadirkan SPIKE Air Dome, struktur kubah udara terbesar dan pertama di Asia Tenggara. 

Kehadiran SPIKE Air Dome memperkuat posisi PIK2 sebagai pusat aktivitas global.

Berlokasi di jantung Central Business District (CBD) seluas ±400 hektar, fasilitas itu melengkapi infrastruktur kawasan yang telah dikenal dengan danau ±14 hektar, jalur pedestrian hijau, dan instalasi seni modern.

SPIKE Air Dome dirancang menggunakan teknologi air-supported structure, memungkinkan bangunan berdiri kokoh dengan pemanfaatan energi yang efisien dan fleksibilitas ruang tinggi. 

Berbekal kapasitas ribuan orang, Air Dome membuka peluang besar bagi PIK2 sebagai pusat penyelenggaraan event berskala internasional.

Dipercaya Menjadi Venue Penutup MHQ Internasional 2025

Teknologi dan kapasitas Air Dome langsung diuji dalam Musabaqah Hifdzil Qur’an (MHQ) Internasional Disabilitas Netra 2025, yang digelar pada (6/11). 

Event ini menghadirkan peserta dari 12 negara dan dihadiri sekitar 3.500 undangan, menjadikan Air Dome sebagai venue dengan standar internasional untuk acara keagamaan besar.

Kawasan Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) resmi menghadirkan SPIKE Air Dome, struktur kubah udara terbesar dan pertama di Asia Tenggara.

TAGS   MHQ Internasional Disabilitas Netra  PIK2  Spike Air Dome  mhq  event 

