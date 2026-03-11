PIK2 Menggelar Pelatihan Menjahit di Kosambi Tangerang

jpnn.com - TANGERANG – Pihak PIK2 mendukung pelatihan menjahit di Desa Salembaran Jati, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang.

Pelatihan tersebut adalah salah satu upaya memperkuat ekonomi masyarakat desa dan meningkatkan keterampilan warga sekaligus membuka peluang usaha baru di sektor ekonomi kreatif.

Program yang didukung oleh CSR PIK2 ini memberikan kesempatan bagi warga, khususnya perempuan, untuk mempelajari teknik menjahit secara langsung menggunakan mesin jahit industri. Dengan keterampilan tersebut, peserta diharapkan mampu mengembangkan usaha mandiri maupun memperkuat sektor UMKM di lingkungan desa.

Dalam kegiatan pelatihan tersebut, para peserta mendapatkan pendampingan mulai dari dasar penggunaan mesin jahit, teknik membuat pola sederhana, hingga praktik menjahit produk yang memiliki nilai jual.

Salah satu peserta pelatihan, Antini Nur Aisyah, mengaku program tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat desa yang ingin meningkatkan keterampilan sekaligus memperoleh peluang ekonomi baru.

“Pelatihan ini sangat membantu kami. Banyak ibu-ibu di desa yang sebenarnya ingin punya usaha sendiri, tapi belum punya keterampilan. Dengan belajar menjahit seperti ini kami jadi punya bekal untuk mulai usaha kecil-kecilan dari rumah,” ujarnya.

Menurutnya, keterampilan menjahit membuka peluang untuk menerima pesanan pakaian sederhana, membuat produk kerajinan kain, hingga menjahit seragam sekolah atau pakaian sehari-hari.

Peserta lainnya, Rina Marlina, menilai keberadaan balai pelatihan tersebut memberikan motivasi baru bagi warga desa untuk lebih produktif.