Pilih Atlet Terbaik ke SEA Games 2025, Tim Review Optimististis Kontingen Penuhi Target Medali

jpnn.com, JAKARTA - Tim review telah melakukan proses panjang untuk menentukan cabang olahraga (cabor) apa saja yang diikuti dalam SEA Games 2025 Thailand, serta jumlah atlet yang diberangkatkan dan target medali.

Seleksi ketat tersebut dilakukan agar atlet yang membawa nama bangsa adalah benar-benar atlet terbaik yang berpotensi raih medali.

Prestasi mereka diharapkan akan berkelanjutan bukan hanya di SEA Games, tetapi juga di Asian Games sampai Olimpiade.

Dalam proses seleksi tersebut, anggota tim review, Del Asri,mengatakan tim review datang langsung ke pelatnas, berbicara dengan para pelatih dan atlet untuk mendengarkan keinginan mereka sekaligus menilai secara langsung bagaimana potensi setiap cabor untuk meraih medali.

Proses yang transparan ini membuat cabor menyepakati target medali yang dirumuskan tim review dan diumumkan pemerintah.

"Maka soal jumlah target medali, setiap cabor juga telah sepakat dan satu suara dengan hasil review kami yang telah disampaikan oleh Kemenpora. Kami berunding, menjelaskan kepada setiap cabor, dan mengajak sama-berpikir realistis mengenai kondisi kekuatan kita di persaingan Asia Tenggara," tambahnya.

Tim Review berharap target 80 medali emas yang telah disampaikan oleh Menpora Erick Thohir menjadi pelecut motivasi para atlet untuk berjuang keras bukan hanya untuk memenuhi target.

"Saya harap para atlet sebisa mungkin melampaui target yang diberikan. Kami yakin motivasi dan optimisme tinggi kontingen kita bisa mengantarkan Indonesia melampaui target yang ada," harap Del Asri.(ray/jpnn)