Pilih Kembali Kepelukan Insanul Fahmi, Inara Rusli Ungkap Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Instagram (selebgram) Inara Rusli resmi mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi di Polda Metro Jaya.

Di balik keputusannya itu, perempuan 32 tahun tersebut ternyata memiliki alasan tersendiri.

Langkah itu diambil setelah Inara melakukan pertemuan khusus dengan Buya Yahya. Pertemuan itu pun memberikannya pencerahan mengenai rumah tangga.

Seperti diketahui, Inara Rusli telah menikah secara agama dengan Insanul Fahmi.

"Sebenarnya ini pertemuannya tertutup ya. Jadi, Buya juga menganjurkan untuk tidak memberikan banyak klarifikasi karena memang urusan rumah tangga. Tetapi karena sudah kadung diketahui publik, jadi ya memang harus klarifikasi," ujar Inara Rusli di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin (29/12).

Dia pun lebih memilih untuk menutup telinga dari komentar negatif warganet maupun opini publik soal dirinya yang berstatus sebagai istri kedua.

Sebab baginya, selama pernikahan sudah sah secara agama, maka kewajiban sebagai istri adalah taat kepada suami.

"Buya menyampaikan bahwa kalau sudah sah, sudah halal, sudah enggak perlu lagi memikirkan opini publik karena yang menjalankan rumah tangga ini kan antara suami dan istri," ucap Inara Rusli.