JPNN.com - Lifestyle - Perempuan

Pilih Skincare Lokal, Anggun Andalkan W3B Selfcare untuk Perawatan Harian

Kamis, 04 Desember 2025 – 04:35 WIB
Anggun. Foto: W3B

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi  Anggun C. Sasmi mengungkap alasannya memilih skincare lokal Indonesia, W3B Selfcare untuk perawatan harian.

Anggun mengaku kualitas dan efektivitas produk W3B Selfcare, terutama The Radiant Moisturizer, membuatnya mengubah pandangan terhadap skincare lokal.

Dia menilai inovasi brand tersebut membuktikan bahwa produk kecantikan Indonesia mampu bersaing di tingkat global.

“Kalau ada produk lokal yang bagus, kenapa nggak didukung? Selama bertahun-tahun kita dengarnya Korea terus. Indonesia kapan?” ujar Anggun.

Sebagai figur dengan jadwal internasional yang padat, Anggun membutuhkan produk yang praktis sekaligus mampu melindungi kulit dari cuaca ekstrem di berbagai negara. Menurutnya, konsep all-in-one dari The Radiant Moisturizer sangat membantunya.

“Biasanya pakai serum, krim, toner, banyak banget. Ini cuma satu sudah cukup. Alhamdulillah, terima kasih punya ide sebagus ini,” katanya.

Di samping kepraktisan, Anggun menekankan pentingnya kulit sehat dan kepercayaan diri alami. Dia mengajak perempuan Indonesia untuk tidak terobsesi menutupi kekurangan dengan makeup berlebih.

“Makeup itu menggarisbawahi kecantikan, bukan menutupi diri sendiri. Aku malah nggak suka whitening cream. Kita harus bangga punya kulit secantik ini,” ujarnya.

