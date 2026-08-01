Pilihan Mobil Hybrid Suzuki di GIIAS 2026, dari MPV hingga SUV

Sabtu, 01 Agustus 2026 – 11:50 WIB

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Booth Suzuki di GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2026, menjadi salah satu tujuan menarik bagi pengunjung yang ingin melihat pilihan kendaraan elektrifikasi.

Tahun ini, PT. Suzuki Indomobil Sales (SIS) membawa empat model hybrid sekaligus, yakni New XL7 Hybrid, Fronx Hybrid, Ertiga Hybrid, dan Grand Vitara Hybrid.

Keempat model tersebut mengusung teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS), yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar, tanpa mengurangi kenyamanan maupun performa saat berkendara.

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New XL7 Hybrid

New XL7 Hybrid tetap menjadi andalan bagi keluarga yang membutuhkan SUV tujuh penumpang, dengan kabin lega, dan konsumsi bahan bakar yang lebih hemat.

Menjadi model pembaruan, XL7 HEV kini dibekali fitur-fitur terbaru, di antaranya layar sentuh 9 inci, TPMS, dan kamera 360 derajat di varian tertinggi.

Ertiga Hybrid

Ertiga sudah lama menjadi pilihan MPV keluarga di Indonesia dan kini hadir dengan varian hybrid, yang makin menyempurnakan pengalaman berkendara.