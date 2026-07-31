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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pilot Asing Diduga Bawa 70.114 Butir Ekstasi Ditangkap di Bandara Soetta, Kini Jadi Tersangka

Jumat, 31 Juli 2026 – 09:45 WIB
Pilot Asing Diduga Bawa 70.114 Butir Ekstasi Ditangkap di Bandara Soetta, Kini Jadi Tersangka - JPNN.COM
Tersangka MSBO, seorang pilot warga negara asing (WNA) yang ditangkap atas dugaan menjadi kurir ekstasi 25 kilogram menuju Indonesia. ANTARA/HO-Dittipidnarkoba Bareskrim Polri

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pilot warga negara asing yang diduga menjadi kurir 70.114 esktasi (25 kilogram) menuju Indonesia ditangkap di Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (28/7). 

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkap kronologi penangkapan pilot berinisial MSBO yang merupakan warga negara Malaysia itu. Jenderal bintang satu ini menjelaskan penangkapan tersangka bermula saat petugas Bea Cukai Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta melakukan x-ray barang bagasi penumpang internasional.

Lalu, lanjut dia, petugas melihat melihat salah satu koper mencurigakan yang kemudian diambil oleh pemiliknya, yakni MSBO. Atas temuan tersebut, petugas memeriksa koper. Hasilnya, ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 14 bungkus besar dan satu bungkus paket narkotika jenis sabu-sabu.

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“Jumlah total barang bukti ekstasi sebanyak 70.114 butir dengan berat netto 25.194,83 gram (25 kilogram, red.),” kata Eko dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (31/7).

Dari hasil interogasi tim gabungan Bea Cukai dengan Subdit II Dittipidnarkoba Bareskrim Polri, diketahui bahwa MSBO disuruh oleh seseorang membawa ekstasi tersebut ke Jakarta dengan upah 50.000 ringgit.

"Sampai di Jakarta, tersangka nanti akan diarahkan oleh seseorang yang diduga berdomisili di Malaysia bahwa akan ada orang yang akan mengambil ke hotel," ungkap Eko.

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Selain itu, dari pemeriksaan diketahui pula bahwa MSBO sudah tiga kali menyelundupkan narkoba.

Pertama, membawa sabu-sabu ke Sabah, Malaysia.

Seorang pilot asing diduga membawa 70.114 butir ekstasi ditangkap di Bandara Soetta. Polri ungkap kronologi penangkapan pilot WN Malaysia itu

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TAGS   pilot asing  penyelundupan narkoba  narkoba  Ekstasi  Bandara Soetta  Polri  WNA 
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