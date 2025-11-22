Pilot Menceritakan Detik-Detik Pesawat Jatuh di Karawang

jpnn.com, KARAWANG - Pesawat jenis GA28 AIRPLANE milik PT Wise Air jatuh di areal persawahan Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Pilot pesawat Kapten Eko Agus Nugroho menduga mesin pesawat terganggu sehingga tak bertenaga (loss power).

"Saat pesawat sudah mencapai ketinggian 5.500 kaki, secara tiba-tiba mesin pesawat seperti tidak bertenaga, loss power," katanya saat berbincang-bincang dengan Bupati Karawang Aep Syaepuloh beserta jajaran Forkopimda saat meninjau lokasi jatuhnya pesawat itu di Karawang, Jawa Barat, Jumat sore.

Setelah itu, lanjutnya, pesawat turun dengan sangat cepat, dari ketinggian 5.500 kaki turun ke ketinggian 500 kaki.

Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di areal persawahan, guna meminimalisasi risiko kecelakaan.

Ia menyebutkan pesawat itu lepas landas dari Bandara Budiharto Tangerang menuju Bandara Cakrabuana Cirebon pada pukul 13.50 WIB.

Baca Juga: Ini Identitas Korban Helikopter Jatuh di Kalsel

Menurut Bupati Karawang Aep Syaepuloh, saat ini pesawat yang jatuh masih berada di areal sawah sambil menunggu penanganan dan pemeriksaan dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT).

Petugas sudah memasang garis polisi di sekitar titik jatuhnya pesawat sehingga warga hanya bisa menyaksikan pesawat itu di radius sekitar 100 meter.