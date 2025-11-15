Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah - Sumsel

Pimpin Apel Kesiapsiagaan Bencana Banjir, Herman Deru Waspada Bencana Hidrometeorologi

Sabtu, 15 November 2025 – 08:21 WIB
Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memimpin langsung Apel dan Simulasi Gladi Kesiapsiagaan Bencana Banjir Sumsel. Foto: dok Pemprov Sumsel

jpnn.com, OKU SELATAN - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memimpin langsung Apel dan Simulasi Gladi Kesiapsiagaan Bencana Banjir Sumsel yang berlangsung di Lapangan AURI Banding Agung, OKU Selatan, Jumat (14/11).

Kegiatan itu menjadi langkah strategis Pemerintah Provinsi Sumsel untuk meningkatkan kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi saat musim hujan.

Dia mengingatkan Sumsel baru saja melewati masa penuh tantangan akibat bencana asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Meski kondisi berangsur membaik, dia menegaskan ancaman baru telah menanti seiring mulainya musim penghujan.

Menurutnya, intensitas hujan yang tinggi membawa risiko bencana lain seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor di sejumlah wilayah.

Oleh karena itu, dia meminta seluruh pemangku kepentingan untuk selalu siaga dan terus memperkuat koordinasi lintas sektor.

“Musim hujan yang datang harus kita sambut dengan kewaspadaan penuh. Bencana hidrometeorologi adalah ancaman nyata yang tidak bisa dianggap sepele,” ujarnya dalam sambutan.

Gubernur menuturkan bahwa bencana tidak hanya dipengaruhi faktor alam, tetapi juga ulah manusia.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru memimpin langsung Apel dan Simulasi Gladi Kesiapsiagaan Bencana Banjir Sumsel.

