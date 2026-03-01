Pimpin Apel Program Belida, Herman Deru Perkuat Gerakan Indonesia Asri

jpnn.com, OGAN ILIR - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Dr. H. Herman Deru menjadi inspektur pada saat Apel Kegiatan Program Belida Polda Sumsel (Bersih Lingkungan dan Asri) yang digelar di Terminal Timbangan Indralaya, Jalan Lintas Indralaya–Prabumulih KM 32, Kabupaten Ogan Ilir, Sabtu (28/2/2026).

Kegiatan tersebut dalam rangka mendukung Program Nasional Gerakan Indonesia Asri.

Herman Deru menyampaikan Gerakan Indonesia Asri yang didengungkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sejak awal Februari mendapat respons luar biasa di seluruh Indonesia, termasuk di Sumsel.

Menurutnya, ini menjadi bukti pentingnya peran pemimpin dalam mengajak, menganjurkan, hingga menginstruksikan gerakan bersama demi kepentingan masyarakat luas.

“Seluruh Indonesia, termasuk Sumsel, bergerak mengintegrasikan berbagai program di kabupaten/kota. Namun, hari ini Sumsel istimewa karena sekaligus melaunching Program Belida yang diinisiasi Bapak Kapolda Sumsel,” ujarnya.

Dia menilai Program Belida sangat komprehensif karena tidak hanya berfokus pada satu aspek, melainkan mencakup pengelolaan lingkungan secara menyeluruh melalui konsep 3R (reduce, reuse, recycle).

Herman Deru menegaskan pengelolaan sampah harus memberikan manfaat, tidak sekadar membersihkan, tetapi juga memiliki nilai guna bagi masyarakat.

Lebih lanjut, dia menjelaskan bahwa inisiatif Kapolda Sumsel dan jajaran dilaksanakan secara serentak di 17 kabupaten/kota se-Sumsel pada waktu yang sama.