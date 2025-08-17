Pimpin ESI Surabaya, Achmad Nurdjayanto Fokus Pembinaan Atlet Menjelang Porprov 2027

jpnn.com - SURABAYA - Achmad Nurdjayanto resmi terpilih menjadi Ketua Pengurus Besar Esports Indonesia (ESI) Surabaya periode 2025-2029.

Seusai terpilih, Achmad langsung menyiapkan program kerja menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) 2017.

Hal tersebut dilakukan mengingat capaian Surabaya pada porprov sebelumnya mengalami penurunan dalam perolehan jumlah medali.

“Ini menjadi tugas berat kami bersama. Target kami saat menjadi tuan rumah nanti bisa meraih juara umum dengan menyapu bersih semua medali untuk Kota Surabaya,” ujar Achmad seusai Musyawarah Olahraga Kota (Musorkot) ESI Kota Surabaya di Surabaya, Sabtu (16/8).

Sebagai langkah awal, PB ESI Surabaya fokus melakukan pembinaan atlet muda agar kualitas terus meningkat dan tidak kalah dengan periode sebelumnya.

Salah satu caranya ialah dengan memperbanyak klub esports di tingkat kecamatan maupun lembaga pendidikan.

“Program kerja kami ke depan tidak hanya soal prestasi, tetapi juga menjadikan esports sebagai olahraga yang lebih humanis dan bisa diterima semua kalangan. Karena saat ini, generasi di atas 40 tahun masih banyak yang belum memahami, sehingga perlu edukasi lebih lanjut,” ungkapnya.

Achmad berharap kerja sama dengan sekolah-sekolah bisa diperkuat melalui kegiatan ekstrakurikuler, sehingga pemahaman orang tua maupun siswa terhadap esports bisa lebih positif.