Pimpin HIPMI Jakbar, Alvin Reynaldi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pengurus Cabang (BPC) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Jakarta Barat resmi dilantik oleh Badan Pengurus Daerah (BPD) HIPMI Jakarta Raya untuk masa bakti 2025–2028.

Acara pelantikan digelar di Kantor Wali Kota Jakarta Barat, dengan dihadiri jajaran pengurus HIPMI serta sejumlah pejabat pemerintah pusat dan daerah.

Pelantikan tersebut turut dihadiri oleh Ketua Umum BPD HIPMI Jaya Ryan Haroen, Menteri Koperasi dan UKM Dr. Ferry Joko Juliantono, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu, Wali Kota Jakarta Barat Uus Kuswanto, serta Anggota DPRD DKI Jakarta Hilda Kusumadewi.

Kehadiran tokoh-tokoh penting ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara pengusaha muda dengan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketua Umum BPD HIPMI Jaya, Ryan Haroen, dalam sambutannya menekankan pentingnya semangat baru di tubuh HIPMI cabang.

“HIPMI Jakarta Barat harus hadir dengan energi baru, menjembatani kepentingan anggota, serta membawa dampak positif bagi masyarakat. Pengurus baru juga harus mampu merespons isu-isu strategis seperti transformasi digital, rantai pasok, dan keberlanjutan usaha,” ujarnya.

Ketua Umum BPC HIPMI Jakarta Barat yang baru dilantik, Alvin Reynaldi Setiawan, menyampaikan komitmen pengurusnya untuk menghadirkan program nyata yang berdampak bagi ekonomi lokal.

“HIPMI Jakarta Barat adalah rumah bersama bagi pengusaha muda. Fokus kami adalah mendorong peningkatan ekonomi Jakarta Barat melalui kolaborasi, inovasi, dan kontribusi nyata bagi masyarakat,” kata Alvin.