Pimpin JCI Batavia, Allana Abdullah Siap Majukan UMKM dan Ekraf

jpnn.com, JAKARTA - Allana Abdullah resmi dikukuhkan sebagai Local President Junior Chamber International (JCI) Chapter Batavia periode 2026 dalam acara yang digelar di The Tribrata Hotel & Convention Centre, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/1/2026).

Pengukuhan tersebut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya pimpinan dan anggota DPR RI, perwakilan kementerian, komisaris BUMN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, KADIN, JCI International, serta JCI National. Acara berlangsung dengan tema “Legacy for Regeneration”.

Dalam kesempatan tersebut, Allana dikukuhkan bersama jajaran pengurus JCI Batavia 2026, antara lain Raymond Lee Santoso, Zahra Amalina, Muna Agnita, Cynthia Susinto, Richard Nathaniel Chandra, Fauzan Gani, Ryzki Hawadi, Sammy Ramadhan, Aditya Percaya, Kamal Shahab, Andrew Tanyono, dan Randy W.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam acara tersebut antara lain Ketua BURT DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Adisatrya Suryo Sulisto, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris, Wakil Ketua Komisi VII DPR Evita Nursanty, serta Deputi Bidang Pengembangan Strategis Ekonomi Kreatif Kementerian Ekonomi Kreatif Cecep Rukendi.

Bersamaan dengan pengukuhan, JCI Batavia menandatangani nota kesepahaman dengan SMESCO Kementerian UMKM, FundEx, dan Indonesian Youth Cross-Border Council.

Kerja sama tersebut bertujuan meningkatkan daya saing UMKM, memperluas akses pendanaan, serta membuka peluang pendidikan internasional bagi generasi muda.

Allana mengatakan, salah satu program unggulan JCI Batavia adalah pemberian beasiswa penuh ke perguruan tinggi di China sebagai bagian dari komitmen mencetak pemimpin masa depan.

“Kami ingin menciptakan regenerasi pemimpin yang tidak hanya membuat program, tetapi juga menghasilkan dampak nyata,” ujar Allana, dalam keterangannya, Rabu (4/2).