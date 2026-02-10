Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pimpin Kembali PB Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto Fokus pada Regenerasi Atlet Muda

Selasa, 10 Februari 2026 – 22:57 WIB
Pimpin Kembali PB Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto Fokus pada Regenerasi Atlet Muda - JPNN.COM
Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026–2030. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026–2030.

Keputusan ini ditetapkan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Wushu Indonesia VIII yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/2/2026).

Dalam sambutannya, Airlangga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh 33 Pengurus Provinsi (Pengda) di seluruh Indonesia.

Baca Juga:

Ia menekankan bahwa keberhasilan Wushu Indonesia selama ini merupakan hasil sinergi kolektif, di mana Pengda menjadi ujung tombak dalam melahirkan atlet-atlet berbakat dari berbagai daerah.

"Amanah ini adalah tanggung jawab besar yang hanya bisa dijalankan dengan dukungan bersama. Sumber atlet Indonesia ada di Pengda, dan tugas pengurus di pusat adalah memperkuat sinergi tersebut demi kemajuan wushu tanah air," ujar Airlangga.

Di bawah kepemimpinannya pada dua periode sebelumnya, Wushu Indonesia mencatatkan deretan prestasi gemilang, mulai dari juara umum SEA Games hingga torehan medali emas di ajang World University Games.

Baca Juga:

Menatap periode ketiga, Airlangga berkomitmen memperkuat sistem pembinaan atlet usia dini dan junior sebagai langkah regenerasi.

Fokus utama PB WI ke depan adalah menyiapkan peta jalan (roadmap) menuju Olimpiade 2032.

Airlangga Hartarto terpilih kembali secara aklamasi untuk memimpin Pengurus Besar Wushu Indonesia (PB WI) masa bakti 2026–2030.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Wushu Indonesia  wushu  PB Wushu Indonesia  Airlangga Hartarto 
BERITA WUSHU INDONESIA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp