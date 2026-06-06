Pimpin Konsolidasi Perdana PAN Sulut, Sukarno Hatta Binol: Fokus Satukan Kader Menuju Pemilu 2029

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPW PAN Sulawesi Utara (Sulut) Sukarno Hatta Binol mulai melakukan konsolidasi perdana bersama jajaran pengurus dan kader PAN Sulut pada Sabtu (6/6/2026).

Konsolidasi tersebut menjadi langkah awal setelah dirinya ditetapkan secara langsung oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan pada 24 Mei 2026 lalu untuk memimpin DPW PAN Sulawesi Utara.

Konsolidasi tersebut berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan dan menjadi momentum penting untuk mengakhiri dinamika internal yang telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun terakhir di tubuh PAN Sulawesi Utara.

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Sebagaimana diketahui, berbagai perbedaan pandangan dan dinamika organisasi sempat mewarnai perjalanan PAN Sulut.

Meski dinamika merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan partai politik, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN menilai kondisi yang terjadi telah berkembang menjadi stagnasi konsolidasi yang berpotensi menghambat pencapaian target politik partai pada Pemilu Legislatif 2029.

Atas pertimbangan tersebut, DPP PAN menetapkan Sukarno Hatta Binol sebagai Ketua DPW PAN Sulut dengan harapan mampu merangkul seluruh elemen dan faksi yang ada di internal partai serta mengembalikan soliditas organisasi sebagaimana sebelumnya.

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Dalam rapat konsolidasi perdana, Sukarno Hatta Binol menegaskan bahwa amanah yang diberikan oleh Ketua Umum PAN merupakan tanggung jawab bersama seluruh kader PAN Sulawesi Utara.

"Amanah yang diberikan langsung oleh Ketua Umum PAN bukan hanya menjadi tanggung jawab saya sebagai ketua, tetapi menjadi tanggung jawab kita semua sebagai keluarga besar Partai Amanat Nasional Sulawesi Utara. Oleh karena itu, seluruh kader harus bersatu, meninggalkan perbedaan, dan fokus membesarkan partai," tegas Sukarno Hatta Binol.