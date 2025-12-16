Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Pimpin PSI Jakarta, Elva Farhi Qolbina Dukung Target 1 Juta Anggota

Selasa, 16 Desember 2025 – 05:27 WIB
Ketua terpilih Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta periode 2025-2030, Elva Farhi Qolbina mengingatkan seluruh undangan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) agar mendukung target partai memperoleh satu juta anggota. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua terpilih Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta periode 2025-2030, Elva Farhi Qolbina mengingatkan seluruh undangan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) agar mendukung target partai memperoleh satu juta anggota.

Hal ini sebagai langkah strategis partai pimpinan Ketum DPP Kaesang Pangarep untuk memenangkan pesta demokrasi tahun 2029.

"Untuk mencapai target kemenangan, jangan cuma mengucap ‘aamiin’ saja, itu nggak cukup. Melainkan sepulang dari sini langsung bergerak ke lingkungan masing-masing untuk mengajak masyarakat bergabung dengan PSI," ujar Elva pada acara Rakorwil PSI DPW DKI Jakarta 2025 di Grand Sahid Hotel, Jl Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (14/12) malam.

Pada acara yang dihadiri 1.100 kader mulai dari tingkat ranting hingga DPP ini, Elva juga memimpin seluruh kepengurusan baru DPW PSI DKI dan jajaran tingkat kota, kecamatan, dan kelurahan, membacakan Fakta Integritas Pengurus PSI.

Beberapa poin terpenting adalah: Siap mundur dari PSI jika terlibat dalam permainan anggaran, pelanggaran hukum seperti Narkoba, korupsi, kejahatan seksual, KDRT, dan tindak pidana lainnya.

"Kepengurusan DPW PSI DKI kini sudah lengkap, ketersediaan kantor dan pengurus di 44 wilayah kecamatan di Jakarta," jelas Elva yang juga Anggota Komisi E DPRD Jakarta periode 2024-2029.

Beberapa saat sebelumnya, pengurus di bawah kepemimpinan Elva dilantik oleh Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mewakili Ketum Kaesang Pangarep yang berhalangan hadir.

"Pengurusnya lengkap, mulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, hingga badan-badan pendukung seperti Bappilu, Badan Saksi, dan Bidang OKK," kata Ahmad Ali yang menyebut pelantikan ini sebagai yang ‘termeriah dan terlengkap’, sekaligus memastikan kepengurusan PSI DKI lolos verifikasi 100 persen.

