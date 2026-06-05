Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Pimpin Rakor, Komut Pertamina Tekankan Mitigasi Risiko Fondasi Ketangguhan Perusahaan

Jumat, 05 Juni 2026 – 17:35 WIB
Pimpin Rakor, Komut Pertamina Tekankan Mitigasi Risiko Fondasi Ketangguhan Perusahaan - JPNN.COM
Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan (depan, kanan) saat memimpin rapat koordinasi Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) yang berlangsung berlangsung di Ballroom Pertamina Club, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (4/6). Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, JAKARTA - Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Mochamad Iriawan memimpin rapat koordinasi Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT) untuk memantau dampak geopolitik global terhadap bisnis Pertamina Group.

Selain itu, melakukan penilaian ulang terhadap peringkat risiko anak perusahaan atau pemeringkatan risiko anak perusahaan.

Rakor yang yang berlangsung di Ballroom Pertamina Club, Kuningan, Jakarta Selatan pada Kamis (4/6) ini bertujuan merumuskan langkah-langkah strategis perusahaan.

Baca Juga:

Mochamad Iriawan dalam arahannya di hadapan para komisaris dan manajemen anak perusahaan mengungkapkan kondisi geopolitik global saat ini berada pada tingkat pemanasan yang semakin tinggi.

Konflik kawasan, volatilitas harga minyak dunia, tekanan rantai pasokan, fluktuasi nilai tukar, hingga fragmentasi ekonomi global yang dinilai telah menciptakan tekanan besar yang menguji daya tahan industri energi domestik.

Menurut Iriawan, dalam situasi krusial ini, Pertamina tidak hanya dituntut untuk menghadapi tantangan bisnis komersial saja.

Baca Juga:

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pertamina harus mampu memikul mandat strategis dari pemerintah untuk menjaga ketahanan energi nasional serta stabilitas pasokan energi di dalam negeri.

Dia menekankan tantangan yang dihadapi Pertamina Group saat ini telah bergeser dari sekadar risiko operasional, melainkan sudah menyentuh risiko finansial strategis dan risiko kebijakan.

Ini arahan Komut Pertamina Mochamad Iriawan memimpin rapat koordinasi Komite Tata Kelola Terintegrasi (KTKT)

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  komut pertamina  Mochamad Iriawan  rakor  perusahaan 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp