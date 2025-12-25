Pimpin Rakor Penyelesaian Dualisme Cabor, Wamenpora Taufik Hidayat Tekankan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Dualisme Cabang Olahraga (cabor).

Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Kecil Lantai 3, Graha Kemenpora, Kamis (27/11) siang.

Rakor ini dihadiri perwakilan Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang dipimpin Sekretaris Jenderal (Sekjen) Wijaya Mithuna Noeradi, Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) yang dipimpin Sekjen Lukman Djajadikusuma, dan Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (Kormi) yang dipimpin Wakil Ketua Umum (Waketum) III Reza Oktoberia.

Wamenpora Taufik mengatakan rakor ini dilakukan sesuai arahan Menpora Erick Thohir setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto.

Dia mengungkapkan Presiden Prabowo memiliki perhatian besar terhadap semua cabor untuk bisa berjalan sebagaimana semestinya sehingga bisa mencapai prestasi yang diharapkan.

Dalam hal ini, kata Taufik, Kemenpora mendapat amanah dari Presiden Prabowo untuk menyelesaikan permasalahan cabor, khususnya dualisme kepengurusan induk atau federasi olahraga.

“Kita ingin tahun depan lebih fokus, pembinaan atlet dan cabang-cabang olahraga yang lain. Memang ini menjadi tanggung jawab kita, sesuai arahan dari Bapak Presiden yang sangat peduli terhadap semua cabor,” terang Wamenpora Taufik.

Apalagi, lanjut Wamenpora, ada beberapa cabor yang mendapat prioritas untuk berkelanjutan panjang sampai tahun 2028. Kepastian cabor-cabor tersebut nantinya akan diumumkan secara langsung oleh Menpora Erick.