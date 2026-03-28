Pimpin Rapat Finalisasi Program Strategis Nasional, Sekda Sumsel Tekankan Hal Penting Ini

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra memimpin Rapat Finalisasi Penyusunan Program Strategis Nasional, Jumat (28/3).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Bina Praja, Palembang itu digelar sebagai upaya memastikan kesiapan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam menyelaraskan serta memperkuat pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumsel Dodi Eko Prasetyo dalam laporannya menyampaikan masih terdapat sejumlah indikator program strategis nasional yang belum terisi secara lengkap.

Dia mengungkapkan kekosongan data tersebut berpotensi menurunkan nilai evaluasi kinerja daerah apabila tidak segera dilengkapi oleh masing-masing perangkat daerah terkait.

Menanggapi hal tersebut, Sekda Sumsel Edward Candra meminta seluruh organisasi Perangkat Daerah (OPD) segera melengkapi data yang masih kurang, sekaligus meningkatkan koordinasi antarinstansi.

Sekda Edward Candra juga menekankan pentingnya percepatan realisasi program strategis nasional, termasuk rencana pendirian SMA Garuda Unggul yang akan diintegrasikan dengan MAN Insan Cendekia (IC) Kayuagung.

Menurutnya, pengembangan kedua lembaga pendidikan tersebut membutuhkan dukungan anggaran yang memadai guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mutu pendidikan di Sumsel.

Dia juga menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ke depan akan diperluas cakupannya, termasuk menyasar anak-anak putus sekolah melalui skema SPPG.