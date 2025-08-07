Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pimpin Rapat Konservasi di Lahan Prabowo, Menhut: Gajah Sumatera Harga Diri Bangsa

Kamis, 07 Agustus 2025 – 21:37 WIB
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni saat memimpin rapat di kantornya, Jakarta, Kamis (7/8). Foto: Source for JPNN

jpnn.com, ACEH - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin rapat koordinasi terkait program konservasi gajah yang dinamakan Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di lahan milik Presiden RI Prabowo Subianto, Aceh. 

Raja Juli mengatakan pelaksanaan program yang dilakukan berfokus pada perbaikan habitat, penghitungan ulang populasi gajah, dan pemberdayaan masyarakat setempat.

Hal tersebut disampaikan Raja Juli setelah memimpin rapat di kantor Kemenhut, Jakarta, Kamis (7/8).

"Semua berjalan dengan rencana yang pernah dipersentasikan didiskusikan bersama ketika saya, Pak Direktur WWF dan juga Duta Besar Inggris beberapa saat yang lalu ketika datang ke Takengon Aceh,” ujar eks Plt Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) itu.

Raja Juli mengatakan kementerian menggunakan teknologi geotermal untuk menghitung jumlah gajah di lahan milik Prabowo dan juga WWF yang masing-masing punya dua blok.

"Sekarang dengan menggunakan teknologi geotermal, insyaallah di bulan September kita akan tahu lebih persis jumlah Gajah di blok I maupun blok II,” kata dia.

Raja Juli menyebutkan pada blok pertama teridentifikasi ada 27 individu gajah, sedangkan di blok kedua diperkirakan ada 40 hingga 50 ekor.

Selain itu, Raja Juli juga menyebut kementerian sedang membuat perbaikan habitat atau habitat improvement dengan cara memperkaya pakan dan air untuk gajah. 

Menhut Raja Juli Antoni mengatakan upaya melestarikan gajah ialah langkah untuk menjaga harga diri bangsa.

