Pimpin Rapat Pemulihan Bencana, Dasco Singgung soal Koordinasi dan Kerja Efisien

Selasa, 30 Desember 2025 – 13:46 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta lembaga dan kementerian melaksanakan koordinasi secara efektif untuk menangani wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar).

Hal demikian dikatakan Dasco saat Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI menggelar rapat koordinasi yang disiarkan di YouTube, Selasa (30/12).

"Dalam pemulihan pascabencana ini kita perlu bersama-sama melakukan koordinasi untuk fokus terhadap hal-hal yang akan ditangani," kata dia dalam rapat, Selasa.

Ketua Harian Gerindra itu menyebut penting dilaksanakan koordinasi secara efektif agar penanganan bencana kerja dikerjakan efisien.

"Memfokuskan tindakan agar efisien dari sisi anggaran dan tidak terjadi tumpang tindih," ujarnya.

Adapun, rapat koordinasi yang dipimpin Dasco dihadiri Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem hingga kepala daerah di Tanah Rencong.

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Wakil Ketua DPR Saan Mustopa juga tampak hadir dalam rapat tersebut.

Mendagri Tito Karnavian, Menteri PU Dody Hanggodo, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa, Menhub Dudy Purwagandhi, Mensos Saifullah Yusuf, KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dan Utusan Khusus Presiden Raffi Ahmad turut hadir di rapat tersebut.