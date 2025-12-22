Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Pimpin Repatriasi Orangutan, Menhut Ungkit Komitmen Berantas Perdagangan Satwa

Kamis, 25 Desember 2025 – 02:32 WIB
Pimpin Repatriasi Orangutan, Menhut Ungkit Komitmen Berantas Perdagangan Satwa - JPNN.COM
Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (23/12). Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memimpin langsung proses repatriasi atau pemulangan empat orangutan dari Thailand ke Indonesia yang diperjualbelikan secara ilegal.

Keempat primata tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Selasa (23/12) sekitar pukul 19.00 WIB dengan pesawat Garuda Indonesia GA-867.

Raja Juli menuturkan proses pemulangan repatriasi orangutan menjadi tanda kehadiran negara dalam melindungi satwa liar dari praktik ilegal.

Baca Juga:

"Hari yang bahagia bisa menyaksikan kerja keras antarkementerian, lembaga, bahkan internasional untuk repatriasi empat individu orangutan Sumatera dan Tapanuli," ujar Raja Antoni dalam keterangan persnya, Rabu (24/12).

Eks Plt Wakil Kepala Otorita IKN itu mengatakan ke depan negara perlu memperkuat perbatasan demi mencegah perdagangan ilegal satwa langka.

"Selain bahagian saya secara pribadi merasa sedih, karena kejahatan jual beli satwa liar ini masih saja terjadi," ujarnya.

Baca Juga:

Adapun, keempat orangutan direpatriasi setelah menjadi korban perdagangan ilegal yang digagalkan otoritas Thailand pada awal 2025 lalu.

"Perlu kerja keras antar lembaga institusi dan kementerian untuk serius lagi menjaga border sehingga perdagangan ilegal yang terjadi," tuturnya.

Menhut Raja Juli Antoni menyebut ke depan negara perlu memperkuat perbatasan demi mencegah perdagangan ilegal satwa langka.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   menhut  Orangutan  Menhut Raja Juli Antoni  perdagangan satwa  Repatriasi Orangutan 
BERITA MENHUT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp