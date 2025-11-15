Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Pimpin Rombongan PSI Bertemu Kiai di Ciamis, Ahmad Ali: Mohon Doa

Sabtu, 15 November 2025 – 18:16 WIB
Pimpin Rombongan PSI Bertemu Kiai di Ciamis, Ahmad Ali: Mohon Doa - JPNN.COM
Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, bersama jajaran pengurus menyempatkan diri melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah kyai dan tokoh pesantren di Kabupaten Ciamis, Sabtu (15/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/jpnn

jpnn.com, CIAMIS - Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali, bersama jajaran pengurus DPP dan DPW PSI Jawa Barat menyempatkan diri melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah kiai dan tokoh pesantren di Kabupaten Ciamis, Sabtu (15/11).

Hal itu dilakukan di sela rangkaian kegiatan Pra Rapat Kerja Wilayah (Pra-Rakerwil) PSI Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Ahmad Ali menyampaikan bahwa PSI ingin memastikan langkah politiknya tetap berada pada jalur yang baik, santun, dan membawa kemaslahatan.

Baca Juga:

“Kami hadir ke Ciamis untuk bersilaturahmi dan memohon doa para kiai. PSI ingin membangun organisasi politik yang kuat, tetapi tetap dekat dengan nilai-nilai agama, etika, dan kearifan lokal,” kata Ahmad Ali.

Menurutnya proses konsolidasi PSI di Jawa Barat dan seluruh Indonesia tidak hanya sebatas penguatan struktur, tetapi juga memperkuat landasan moral dan spiritual agar seluruh kader tetap rendah hati, berintegritas, dan bekerja untuk kepentingan rakyat.

“Penguatan jaringan partai harus berjalan beriringan dengan penguatan akhlak. Kami memohon berkah dan bimbingan dari para kiai agar langkah PSI selalu membawa manfaat dan dijauhkan dari niat-niat yang tidak baik,” tambahnya.

Baca Juga:

Dia menjelaskan kunjungan ke Ciamis ini juga menunjukkan komitmen PSI untuk tidak menjauh dari agama dan nilai-nilai keislaman, sekaligus menegaskan bahwa politik dapat dijalankan dengan cara yang santun, penuh hormat, dan mengedepankan persatuan.

“PSI ingin menjadi partai yang modern, tetapi tetap menghormati nilai-nilai agama dan tradisi yang hidup di masyarakat. Silaturahmi ini adalah bagian dari perjalanan kami untuk merawat kedekatan itu,” tutur Ahmad Ali.(mcr8/jpnn)

Ketua Harian PSI, Ahmad Ali menyempatkan diri melakukan kunjungan silaturahmi ke sejumlah kyai dan tokoh pesantren di Kabupaten Ciamis

Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Kenny Kurnia Putra

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Ahmad Ali  PSI  Pesantren  Kiai 
BERITA AHMAD ALI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp