Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Sentil Lagi Bupati yang Tak Loyal & Tinggalkan Masyarakat saat Bencana

Senin, 15 Desember 2025 – 17:10 WIB
Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Sentil Lagi Bupati yang Tak Loyal & Tinggalkan Masyarakat saat Bencana - JPNN.COM
Presiden Prabowo saat meninjau pengungsi bencana di Langkat, Sumatera Utara, pada Sabtu (13/12). Foto: dokumentasi Tim Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang kurang loyal kepada masyarakat saat bencana banjir bandang dan longsor melanda Sumatera.

Sindiran itu seolah ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S yang pergi umroh tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.

Prabowo melontarkan sindiran tersebut dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

Baca Juga:

Mulanya, Prabowo memuji jajarannya serta para kepala daerah lain yang telah bekerja keras membantu penanganan bencana.

“Kecuali ya di sana-sini ada bupati-bupati mungkin ya, satu-satu orang ya, yang ya menurut saya kurang kurang loyal kepada rakyatlah di saat kritis, tinggalin tempat dengan segala alasannya,” ucap Prabowo.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang membantu dan mendampingi masyarakat.

Baca Juga:

Dia memuji para menteri, wakil menteri, kepala badan yang turun langsung ke lapangan.

“Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan, Dirut Pertamina, Dirut PLN, PU ada, kerja keras, Kesehatan semua saya lihat, hampir semua KL hadir di situ,” jelasnya.

Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang kurang loyal kepada masyarakat saat bencana banjir bandang dan longsor melanda Sumatera.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   bencana sumatra  Presiden Prabowo  sidang kabinet  bencana banjir bandang 
BERITA BENCANA SUMATRA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp