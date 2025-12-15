Pimpin Sidang Kabinet, Prabowo Sentil Lagi Bupati yang Tak Loyal & Tinggalkan Masyarakat saat Bencana

jpnn.com, JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyindir kepala daerah yang kurang loyal kepada masyarakat saat bencana banjir bandang dan longsor melanda Sumatera.

Sindiran itu seolah ditujukan kepada Bupati Aceh Selatan Mirwan M.S yang pergi umroh tanpa izin saat wilayahnya dilanda banjir dan longsor.

Prabowo melontarkan sindiran tersebut dalam Sidang Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (15/12).

Mulanya, Prabowo memuji jajarannya serta para kepala daerah lain yang telah bekerja keras membantu penanganan bencana.

“Kecuali ya di sana-sini ada bupati-bupati mungkin ya, satu-satu orang ya, yang ya menurut saya kurang kurang loyal kepada rakyatlah di saat kritis, tinggalin tempat dengan segala alasannya,” ucap Prabowo.

Prabowo juga mengucapkan terima kasih kepada semua petugas di lapangan yang membantu dan mendampingi masyarakat.

Dia memuji para menteri, wakil menteri, kepala badan yang turun langsung ke lapangan.

“Saya lihat dirut-dirut perusahaan-perusahaan yang penting ada di lapangan, Dirut Pertamina, Dirut PLN, PU ada, kerja keras, Kesehatan semua saya lihat, hampir semua KL hadir di situ,” jelasnya.