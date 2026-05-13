Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Pimpin SKB ke-14, Menko Airlangga Dorong Tindak Lanjut Kerja Sama Sektor Prioritas RI-Rusia

Rabu, 13 Mei 2026 – 14:34 WIB
Pimpin SKB ke-14, Menko Airlangga Dorong Tindak Lanjut Kerja Sama Sektor Prioritas RI-Rusia - JPNN.COM
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Deputi Pertama Perdana Menteri Federasi Rusia Denis Manturov dalam Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan pada Selasa (12/5). Foto: Dokumentasi Kemenko Perekonomian

jpnn.com, KAZAN - Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyelenggarakan Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia Bidang Kerja Sama Perdagangan, Ekonomi dan Teknik di Kazan pada Selasa (12/5).

Pertemuan ini dalam rangka memperkuat keterlibatan ekonomi Indonesia di kawasan Eurasia serta mendukung persiapan implementasi Indonesia-Eurasian Economic Union Free Trade Agreement (Indonesia-EAEU FTA).

Pertemuan yang dilaksanakan di sela-sela penyelenggaraan Kazan Forum 2026 ini dipimpin secara bersama (Co-Chairs) oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Deputi Pertama Perdana Menteri (First Deputy Prime Minister) Federasi Rusia Denis Manturov.

Baca Juga:

Penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia merupakan acara tahunan dan menjadi momentum strategis untuk memperkuat arah kemitraan ekonomi kedua negara di tengah dinamika ekonomi global, sekaligus menindaklanjuti arahan Pemimpin kedua negara pasca pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Vladimir Putin pada 13 April 2026.

“Pertemuan ini juga menjadi kesempatan bagi kedua pihak untuk meninjau perkembangan implementasi kerja sama bilateral sekaligus membahas berbagai isu prioritas dalam hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia,” kata Menko Airlangga dalam keterangan resminya, Rabu (13/5).

Pada Sidang Pleno ini dibahas perkembangan hubungan ekonomi bilateral kedua negara, sekaligus membahas agenda prioritas ke depan, khususnya pada sektor perdagangan dan investasi, pertanian dan perikanan, energi, industri, pendidikan tinggi dan sains, serta penguatan keterlibatan antar pelaku usaha.

Baca Juga:

Selanjutnya, Menko Airlangga menegaskan penyelenggaraan SKB ke-14 Indonesia-Rusia mencerminkan kesinambungan komitmen kedua negara untuk memperkuat kerja sama ekonomi yang lebih konkret dan saling menguntungkan.

Hal ini sejalan dengan momentum peringatan 76 tahun hubungan diplomatik antara kedua negara yang jatuh pada tahun ini.

Menko Airlangga mendorong tindak lanjut kerja sama sektor prioritas di Sidang Komisi Bersama (SKB) ke-14 Indonesia-Rusia yang dipimpinnya bersama DPM Manturov

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Airlangga Hartarto  Menko Airlangga  Indonesia-Rusia  Kerja sama  Perdagangan  Ekonomi 
BERITA AIRLANGGA HARTARTO LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp