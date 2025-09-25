Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Hukum

Pimpinan DPR Ungkap Kerja Tim Reformasi Bentukan Jenderal Listyo, Ternyata..

Kamis, 25 September 2025 – 19:18 WIB
Pimpinan DPR Ungkap Kerja Tim Reformasi Bentukan Jenderal Listyo, Ternyata.. - JPNN.COM
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberi sinyal bahwa kerja Tim Reformasi Kepolisian bentukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak akan bentrok dengan Komite Reformasi Kepolisian dari Presiden RI Prabowo Subianto. 

Sebab, kata Ketua Harian Gerindra itu, Tim Reformasi Polri bakal bertugas sebagak satuan yang melakukan pendataan.

"Saya rasa tim reformasi yang dibuat oleh Kapolri itu, saya mendapatkan informasi bahwa tim ini adalah tim persiapan yang akan melakukan pendataan," kata Dasco menjawab awak media di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (25/9).

Baca Juga:

Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Pakuan itu mengatakan tim bentukan Kapolri nantinya akan membantu tugas Komite Reformasi Kepolisian setelah resmi terbentuk.

"Nantinya akan membantu tugas-tugas dari komisi reformasi polri yang dibentuk oleh Presiden," ujar Dasco.

Legislator Dapil III Banten itu pun tidak melihat tim bentukan Kapolri akan tumpang tindih dalam bekerja dengan Komite Reformasi Kepolisian. 

Baca Juga:

"Menurut saya tidak hal yang bertentangan bahwa di internal dibuat satu tim khusus yang akan membantu komisi yang akan masuk ke dalam," ujar dia.

Sebelumnya, Mensesneg Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah pusat bakal membentuk Komite Reformasi Kepolisian. 

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkap kerja yang bakal dilaksanakan Tim Reformasi Kepolisian bentukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Apa itu?

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Tim reformasi Polri  Dasco  Jenderal Listyo Sigit  pimpinan DPR 
BERITA TIM REFORMASI POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp