Pimpinan KKB Undius Kogoya Tewas

Kamis, 23 Oktober 2025 – 11:15 WIB

jpnn.com, JAYAPURA - Pimpinan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Intan Jaya Undius Kogoya tewas di Wandai, Kabupaten Intan Jaya.

Informasi tewasnya Undius disampaikan Kapolres Intan Jaya Kompol Sofian Samakori.

"Undius Kogoya dilaporkan meninggal karena sakit. Ada informasi bila pimpinan KKB Intan ini meninggal di Wandai," kata Sofian, Kamis (23/10).

Sementara itu data yang dihimpun mengungkapkan Undius Kogoya meninggal di Kampung Jae Distrik Wandi Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu (22/10) pukul 15.00 WIT karena sakit.

Undius sebelumnya dilaporkan ke Timika, Kabupaten Mimika kemudian ke Enarotali, Kabupaten Paniai dan balik ke Intan Jaya.

Namun, sesampainya di Wandai dia sakit dan meninggal.

Baca Juga: Begini Kondisi 2 Polisi yang Ditembak KKB

KKB pimpinan Undius Kogoya terlibat sejumlah aksi penyerangan terhadap warga sipil dan militer di Kabupaten Intan Jaya sejak tahun 2022. (antara/jpnn)