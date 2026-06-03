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JPNN.com - Nasional

Pimpinan Komisi IX DPR Harap Kepala BGN Baru Membenahi Tata Kelola MBG

Rabu, 03 Juni 2026 – 10:01 WIB
Pimpinan Komisi IX DPR Harap Kepala BGN Baru Membenahi Tata Kelola MBG - JPNN.COM
Charles Honoris. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru ditunjuk Presiden RI Prabowo Subianto bisa membenahi tata kelola Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Saya berharap Kepala BGN yang baru, fokus membenahi tata kelola MBG yang selama ini masih buruk," kata dia kepada awak media seperti dikutip Rabu (3/6).

Charles mengatakan program MBG tidak bisa hanya diukur dari besar anggaran yang dihabiskan atau jumlah penerima manfaat tercatat. 

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Menurutnya, hal terpenting yang perlu disoroti ialah kualitas gizi yang diterima anak-anak dan efektivitas pengawasan. 

"Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal," kata dia.

Diketahui, Prabowo mencopot Dadan Hindayana, Lodewijk Pusung, dan Sony Sonjaya masing-masing sebagai Kepala serta Wakil Kepala BGN.

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Mensesneg Prasetyo Hadi mengumumkan bahwa Presiden menunjuk Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN.

Selanjutnya, Kepala Negara juga menunjuk Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyebut program MBG tidak bisa hanya diukur dari besar anggaran yang dihabiskan Tata kelolanya maisih buruk.

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TAGS   MBG  BGN  kepala BGN  Nanik S Deyang  Charles Honoris  Komisi IX DPR  tata kelola 
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