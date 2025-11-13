Pimpinan Komisi IX Sebut Kualitas SPPG Polri Salah Satu yang Terbaik

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini mengapresiasi kinerja dan keterlibatan Polri dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keterlibatan Polri dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan gizi anak Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas.

Dalam peninjauan ke lapangan, khususnya ke Balikpapan, Yahya mengatakan fasilitas MBG yang dibangun dan dikelola oleh Polri dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain.

Fasilitas tersebut berupa bangunan baru yang bersifat permanen, memiliki standar konstruksi yang kokoh, serta dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang yang memadai dan layak.

“Saya memberikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam membangun SPPG. Ini merupakan bentuk partisipasi nyata Polri terhadap program unggulan Presiden Prabowo,” ujar politisi Partai Golkar tersebut di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/11).

Yahya menambahkan bahwa dari hasil kunjungan ke Balikpapan, SPPG yang dibangun Polri menunjukkan kualitas yang sangat baik, baik dari segi bangunan, peralatan, maupun sistem distribusi.

Bangunannya bagus dan permanen, peralatannya lengkap, termasuk punya kendaraan distribusi sendiri.

“Selain bangunan yang permanen dan representatif, SPPG Polri juga dilengkapi dengan peralatan dapur yang lengkap serta kendaraan distribusi sendiri. Hal ini menunjukkan kesiapan Polri tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan kelancaran operasional program secara menyeluruh. Salah satu percontohan terbaik,” tambahnya.