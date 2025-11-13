Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Legislatif

Pimpinan Komisi IX Sebut Kualitas SPPG Polri Salah Satu yang Terbaik

Kamis, 13 November 2025 – 13:25 WIB
Pimpinan Komisi IX Sebut Kualitas SPPG Polri Salah Satu yang Terbaik - JPNN.COM
Petugas SPPG sedang menyiapkan paket Makan Bergizi Gratis (MBG). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI M Yahya Zaini mengapresiasi kinerja dan keterlibatan Polri dalam melaksanakan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Keterlibatan Polri dinilai sebagai bentuk nyata dukungan terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto yang berfokus pada peningkatan gizi anak Indonesia dalam rangka menuju Indonesia Emas.

Dalam peninjauan ke lapangan, khususnya ke Balikpapan, Yahya mengatakan fasilitas MBG yang dibangun dan dikelola oleh Polri dinilai lebih baik jika dibandingkan dengan yang lain.

Baca Juga:

Fasilitas tersebut berupa bangunan baru yang bersifat permanen, memiliki standar konstruksi yang kokoh, serta dilengkapi dengan sarana-prasarana penunjang yang memadai dan layak.

“Saya memberikan apresiasi atas keterlibatan Polri dalam membangun SPPG. Ini merupakan bentuk partisipasi nyata Polri terhadap program unggulan Presiden Prabowo,” ujar politisi Partai Golkar tersebut di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis (13/11).

Yahya menambahkan bahwa dari hasil kunjungan ke Balikpapan, SPPG yang dibangun Polri menunjukkan kualitas yang sangat baik, baik dari segi bangunan, peralatan, maupun sistem distribusi.

Baca Juga:

Bangunannya bagus dan permanen, peralatannya lengkap, termasuk punya kendaraan distribusi sendiri.

“Selain bangunan yang permanen dan representatif, SPPG Polri juga dilengkapi dengan peralatan dapur yang lengkap serta kendaraan distribusi sendiri. Hal ini menunjukkan kesiapan Polri tidak hanya dalam aspek pembangunan fisik, tetapi juga dalam memastikan kelancaran operasional program secara menyeluruh. Salah satu percontohan terbaik,” tambahnya.

Yahya menambahkan bahwa dari hasil kunjungan ke Balikpapan, SPPG yang dibangun Polri menunjukkan kualitas yang sangat baik

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sppg Polri  MBG  makan bergizi gratis  Komisi IX DPR  Yahya Zaini 
BERITA SPPG POLRI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp