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JPNN.com - Nasional - Hukum

Pimpinan KPK Sambangi Kantor Kemenkeu, Begini Penjelasan Leonard Marbun

Kamis, 09 Juli 2026 – 16:32 WIB
Pimpinan KPK Sambangi Kantor Kemenkeu, Begini Penjelasan Leonard Marbun - JPNN.COM
Wiraswasta Mahendra Dito S alias Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga orang saksi dalam penyidikan kasus dugaan tindak pidana rasuah terkait pembangunan gedung Pemerintah Kabupaten Lamongan. FOTO: Ilustrasi: arsip JPNN.com/Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambangi kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Kamis (9/7).

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengungkapkan alasan kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Robert menjelaskan deretan pejabat yang menyambangi Kemenkeu di antaranya, Ketua KPK dijabat Setyo Budiyanto beserta wakilnya.

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Selain itu, Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi di KPK Brigjen Pol. Asep Guntur Rahayu juga disebutkan ikut hadir.

Robert menegaskan kedatangan KPK tidak berkaitan dengan kasus Makanan Bergizi Gratis atau permasalahan hukum lainnya.

Dia menjelaskan KPK datang untuk mengajukan tambahan anggaran belanja guna memenuhi operasional lembaga pemberantas korupsi tersebut.

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"Terus tadi diskusi kami tentang kemungkinan ada perlu alat baru," kata Robert, Kamis (9/7).

Robert menuturkan Kemenkeu akan memproses penambahan anggaran setelah KPK mengajukannya secara resmi.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kedapatan menyambangi kantor Kementerian Keuangan, pada Kamis (9/7).

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TAGS   KPK  Kemenkeu  Robert Leonard Marbun  Kantor Kemenkeu  Kemenkeu RI 
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