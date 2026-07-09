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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pimpinan MPR Sambangi MK, Bahas Sidang Tahunan dan Penguatan Tafsir Konstitusi

Kamis, 09 Juli 2026 – 09:11 WIB
Pimpinan MPR Sambangi MK, Bahas Sidang Tahunan dan Penguatan Tafsir Konstitusi - JPNN.COM
Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/7). Foto: dok MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, Hidayat Nur Wahid, dan Edhie Baskoro Yudhoyono, menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Rabu (8/7).

Dalam pertemuan yang berlangsung dua jam itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari persiapan Sidang Tahunan MPR RI menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan RI hingga penguatan koordinasi antarlembaga negara dalam menjaga konstitusi.

Seusai pertemuan, Ahmad Muzani menjelaskan kunjungan tersebut merupakan awal dari rangkaian Silaturahmi Kebangsaan MPR RI ke berbagai lembaga negara menjelang Sidang Tahunan MPR RI yang secara tradisi dihadiri para pimpinan lembaga negara.

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"Silaturahmi ini kami awali dengan Mahkamah Konstitusi. Selain membahas persiapan Sidang Tahunan MPR RI, kami juga berdiskusi mengenai bagaimana MPR dan MK dapat terus bersinergi dalam menjaga konstitusi dan mengawal kedaulatan rakyat," ujar Muzani.

MoU Perkuat Koordinasi MPR RI dan Mahkamah Konstitusi (MK)

MPR RI dan MK menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) mengenai mekanisme penyampaian salinan putusan Mahkamah Konstitusi kepada MPR RI serta penguatan koordinasi dalam perkara yang berkaitan langsung dengan penafsiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

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Menurut Muzani, MPR RI dan Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan konstitusional yang berbeda, namun saling melengkapi.

MPR RI berwenang melakukan perubahan terhadap UUD NRI Tahun 1945, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menafsirkan konstitusi melalui putusan-putusannya.

Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama para Wakil Ketua menggelar silaturahmi kebangsaan dengan Pimpinan Mahkamah Konstitusi di Gedung Mahkamah Konstitusi.

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TAGS   Mahkamah Konstitusi  Ahmad Muzani  MPR RI  sidang tahunan 
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