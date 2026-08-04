Pimpinan MPR Serahkan Konsep PPHN, Ini Permintaan Presiden Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan MPR RI berdiskusi sekaligus menyerahkan konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, pada Senin (3/8).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan mereka menyampaikan konsep PPHN yang pada tahun lalu masih berupa draf dan dalam pembahasan tim.

“Pada kesempatan kali ini, kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi dengan beliau mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan Pokok-Pokok Haluan Negara,” ucap Muzani di kompleks Istana Kepresidenan.

Muzani menerangkan bahwa pertemuan pimpinan MPR RI dengan Prabowo berlangsung intensif.

Saat menyerahkan PPHN, Prabowo menginginkan agar PPHN juga dapat menjadi arah kebijakan untuk pemerintahan selanjutnya.

“Sebab, PPHN tidak dimaksudkan hanya untuk pemerintahan sesaat, melainkan menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan yang melintasi berbagai periode,” kata dia.

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Prabowo meminta mekanisme MPR untuk menetapkan PPHN sebagai pedoman bagi presiden-presiden berikutnya.

Prabowo juga disebut memberikan atensi pada poin demokratisasi dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang tercantum dalam PPHN.