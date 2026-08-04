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JPNN.com - Politik

Pimpinan MPR Undang Presiden Prabowo Hadiri Sidang Tahunan pada Jumat 14 Agustus 2026

Selasa, 04 Agustus 2026 – 09:53 WIB
Pimpinan MPR Undang Presiden Prabowo Hadiri Sidang Tahunan pada Jumat 14 Agustus 2026 - JPNN.COM
Ketua MPR Ahmad Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR memberi keterangan kepada awak media seusai bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8). Foto: Dokumentasi Humas MPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua MPR Ahmad Muzani bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/8).

Kehadiran Muzani bersama jajaran Pimpinan MPR untuk menyampaikan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 sekaligus berkonsultasi mengenai sejumlah agenda kenegaraan, termasuk konsep Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Dalam pertemuan tersebut, Ketua MPR Ahmad Muzani didampingi para Wakil Ketua MPR, yakni Rusdi Kirana, Bambang Wuryanto, Lestari Moerdijat, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Muhammad Akbar Supratman.

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Turut hadir Plt. Sekretaris Jenderal MPR Siti Fauziah, Deputi Bidang Administrasi MPR Heri Herawan, Kepala Biro Sekretariat Pimpinan MPR Hendry, serta Kepala Biro Humas dan Sistem Informasi MPR RI Budi Muliawan.

Muzani mengatakan, pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebangsaan sebagai bagian dari tradisi silaturahmi sekaligus konsultasi antarpemimpin lembaga negara.

"Kedatangan kami bertemu dengan Presiden merupakan bagian dari silaturahmi kebangsaan dan konsultasi di antara para pemimpin lembaga negara," ujar Muzani dalam keterangannya, Selasa (4/8).

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Pada kesempatan tersebut, Muzani secara resmi mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri Sidang Tahunan MPR Tahun 2026 yang akan diselenggarakan pada Jumat, 14 Agustus 2026.

Sidang Tahunan MPR merupakan agenda kenegaraan yang menjadi forum penyampaian laporan tahunan kinerja lembaga-lembaga negara oleh Presiden.

Ketua MPR Ahmad Muzani dan jajaran Pimpinan MPR bertemu Presiden Prabowo untuk menyampaikan undangan menghadiri Sidang Tahunan MPR pada Jumat 14 Agustus 2026

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TAGS   Sidang Tahunan MPR   pimpinan MPR  Presiden Prabowo  Prabowo Subianto  Ahmad Muzani  MPR RI 
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