Pimpinan Ponpes Azziyadah Doakan Kaesang PSI Jadi Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep, mengunjungi Pondok Pesantren Azziyadah di Duren Sawit, Jakarta Timur, Jumat (27/2) sore.

Ini merupakan lanjutan Safari Ramadan ke sejumlah pondok pesantren di Pulau Jawa.

Kaesang disambut para pimpinan di pondok pesantren tersebut.

Turut mendampingi Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, dan pengurus DPP lain.

Saat memberikan sambutan, Pimpinan ponpes KH Muhajir Zayadi mendoakan Kaesang bisa jadi presiden suatu hari nati.

"Kaesang sudah muda, dia yakin, dia kuat, maka akan menjadi orang sukses. Dan juga beliau super young, pemimpin muda hari ini, pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan beliau akan menjadi presiden," kata KH Muhajir.

Kunjungan ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada para guru agama, kiai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa.

Safari Ramadan ini menjadi momentum penting PSI dalam mempererat silaturahmi dengan pesantren-pesantren di berbagai daerah.