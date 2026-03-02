Pimpinan Ponpes Babussalam Riau Doakan PPP Bangkit di Bawah Kepemimpinan Mardiono

jpnn.com, PEKANBARU - Pimpinan Pondok Pesantren Babussalam Syekh Haji Ismail Royan mendoakan agar Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dapat bangkit kembali dan mengembalikan marwah perjuangan partai di bawah kepemimpinan Muhamad Mardiono.

Doa tersebut disampaikan Syekh Haji Ismail Royan saat menerima kunjungan safari Ramadan Ketua Umum PPP di lingkungan pesantren Babussalam, Pekanbaru, Provinsi Riau, Minggu (1/3).

Syekh Haji Ismail Royan mengatakan kebangkitan PPP perlu terus diperjuangkan melalui komitmen yang kuat untuk membela umat dan masyarakat, serta menjunjung tinggi nilai keadilan, akhlak mulia, etika, dan adab dalam setiap langkah politik.

“Agar PPP sukses bangkit kembali marwahnya. Kami melihat setiap ada logo Ka’bah, ada getaran di hati. Itu yang perlu dibangkitkan lagi, dengan komitmen memperjuangkan umat dan masyarakat, dengan keadilan, akhlak mulia, serta etika yang baik sehingga menjadi teladan, khususnya bagi masyarakat di Provinsi Riau,” ujar Ismail Royan.

Dia mengatakan pihaknya mendoakan agar PPP dapat kembali bangkit dan menguat sebagai partai berasaskan Islam yang konsisten memperjuangkan kepentingan umat.

“Kami doakan kebangkitan kembali. Bangkit lagi batang yang hampir terendam. Ya Allah, kembalikan lagi marwah partai Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan, keikhlasan, dan istiqamah sampai tuntas memperjuangkan keadilan bagi bangsa dan negara,” katanya.

Sementara Ketua Umum DPP PPP Muhamad Mardiono menyampaikan bahwa kunjungan safari Ramadan ke Pondok Pesantren Babussalam merupakan silaturahmi yang kedua kalinya.

Mardiono menegaskan komitmennya untuk mendorong kader-kader PPP kembali pada dakwah keumatan serta menguatkan politik amar ma’ruf nahi munkar.