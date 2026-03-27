Pinang Flexi Bank Raya Beri Solusi Keuangan Praktis untuk Penuhi Kebutuhan Pascaidulfitri

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya terus berkomitmen menghadirkan solusi keuangan yang inovatif dan mudah diakses masyarakat luas melalui pemanfaatan teknologi.

Di tengah kebutuhan masyarakat di pasca-momen Hari Raya Idulfitri 2026, Bank Raya sebagai bank digital bagian dari BRI Group melalui salah satu produk digital andalannya, yaitu Pinang Flexi memberikan kemudahan pinjaman multiguna digital dengan proses yang cepat, mudah dan lebih praktis.

Direktur Bisnis Bank Raya Kicky Andrie Davetra mengatakan pasca-Hari Raya Idulfitri masyarakat tentunya memiliki berbagai kebutuhan yang harus dipenuhi seperti kebutuhan pokok, keperluan rumah tangga maupun persiapan anak-anak kembali masuk sekolah setelah libur panjang.

"Dengan kemudahan yang ditawarkan Pinang Flexi, masyarakat tidak perlu bingung mengakses pinjaman yang mudah dan terpercaya,” kata Kicky dalam keterangannya, Jumat (27/3).

Pinang Flexi menawarkan plafon pinjaman mulai dari Rp 1 juta hingga Rp 25 juta, dan khusus untuk nasabah loyal plafon yang ditawarkan hingga Rp 35 juta, dengan tenor fleksibel antara 1 hingga 18 bulan serta suku bunga kompetitif.

Pinang Flexi dapat diakses nasabah yang memiliki KTP, berusia 21 hingga 55 tahun, menerima gaji melalui rekening Bank Raya atau Bank BRI minimal selama 7 bulan, serta memiliki riwayat kredit yang baik.

Pinang Flexi dapat diakses oleh pekerja dengan rekening penggajian Bank Raya dan Bank BRI.

Dengan pencairan dana yang cepat dan tanpa potongan biaya di muka, Pinang Flexi menjadi pilihan yang relevan bagi nasabah untuk memenuhi solusi keuangan praktis di tengah meningkatnya kebutuhan konsumtif masyarakat.