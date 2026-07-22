Pindad Tegaskan Hanya Fokus Garap Mobil, Proyek Motor Listrik Nasional Diserahkan ke Entitas Lain

jpnn.com, JAKARTA - PT Pindad (Persero) memastikan perusahaan akan tetap berfokus pada pengembangan dan produksi kendaraan roda empat atau mobil.

Sementara itu, proyek strategis motor listrik nasional akan digarap oleh entitas bisnis lain yang ditunjuk khusus oleh pemerintah

Direktur Utama PT Pindad sekaligus Direktur Utama Danantara Development Management Fund, Sigit Puji Santoso, menjelaskan bahwa pembagian tugas ini dilakukan agar setiap perusahaan negara dapat bekerja secara optimal.

Pindad sendiri akan memaksimalkan lini produksi otomotif mereka pada segmen mobil, sedangkan sektor roda dua diberikan ke pos baru.

"Pindad fokus di mobil. Nah, untuk motor listrik nanti ada lagi penugasan yang lain," ujar Sigit di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Ia mengungkapkan bahwa rencana peluncuran motor listrik nasional dijadwalkan akan dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam waktu dekat.

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Sigit mengatakan belum bisa memberikan informasi secara lebih rinci lantaran Presiden Prabowo yang akan mengumumkannya secara langsung.

Meski demikian, Sigit memastikan bahwa motor listrik nasional akan menggunakan merek baru yang dikembangkan oleh anak bangsa.