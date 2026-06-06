PINDEX 2026 Sukses Digelar, Sedot Ribuan Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina Patra Niaga sukses menggelar Pertamina Patra Niaga Infrastructure Downstream Experience (PINDEX) 2026 di ICE BSD, Tangerang, pada 3–5 Juni 2026.

Selama tiga hari digelar, PINDEX 2026 mencatatkan sekitar 3.800 pengunjung yang berasal dari Pertamina Group, pelaku industri, mitra usaha, akademisi, mahasiswa, hingga masyarakat umum.

PINDEX 2026 menjadi ruang kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara pengelola infrastruktur energi, mitra strategis, pemilik teknologi, serta perusahaan pengembang fasilitas.

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Melalui kegiatan ini, para peserta bisa mengenal berbagai produk, inovasi, dan teknologi terbaru yang dapat mendukung peningkatan keandalan sarana dan fasilitas energi hilir.

Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patra Niaga, Hari Purnomo mengatakan antusiasme para pengunjung dan peserta menunjukkan pentingnya forum kolaborasi yang mempertemukan berbagai pihak dalam ekosistem infrastruktur downstream.

“PINDEX 2026 merupakan ajang kolaborasi, sharing session antara mitra, kemudian pemilik teknologi, kemudian juga pengembang-pengembang facility, untuk kami bisa saling berkolaborasi terkait bagaimana dampaknya terhadap infrastruktur downstream,” ujar Hari.

Sebagai Subholding Downstream, Pertamina Patra Niaga memiliki cakupan pengelolaan infrastruktur energi yang terintegrasi, mulai dari fasilitas pengolahan, terminal, hingga sarana distribusi energi kepada masyarakat. Karena itu, pembaruan teknologi dan kolaborasi bersama mitra menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas, keselamatan, dan keandalan operasional perusahaan.

Hari menambahkan, PINDEX 2026 mendapatkan sambutan positif dari berbagai kalangan. Selain dihadiri Perwira Pertamina dan mitra industri, kegiatan ini juga menarik perhatian akademisi, mahasiswa, serta masyarakat yang ingin memahami lebih jauh perkembangan teknologi infrastruktur energi hilir.