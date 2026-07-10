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JPNN.com - Daerah

Pingsan di Balai Kota, Wali Kota Bandung Farhan Dilarikan ke IGD

Jumat, 10 Juli 2026 – 18:27 WIB
Pingsan di Balai Kota, Wali Kota Bandung Farhan Dilarikan ke IGD - JPNN.COM
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan harus dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh pingsan di ruang kerjanya di Balai Kota Bandung. 

Insiden ini pertama kali terungkap saat mobil ambulans tiba-tiba datang ke Balai Kota. Farhan diangkut menggunakan brankar oleh petugas medis ke dalam ambulans.

Saat diangkut, selang oksigen sudah terpasang di hidung Farhan.

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Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung Henryco Arie mengatakan, kondisi kesehatan Farhan tiba-tiba menurun menjelang sore hari.

Saat kejadian, Farhan diketahui sedang menerima tamu di ruang kerjanya. 

"Jadi Pak Wali sedang menerima tamu, setelah menerima tamu beliau baru mulai kerasa tidak sehat," kata Henryco saat dikonfirmasi, Jumat (10/7).

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Diketahui, dalam sepekan terakhir agenda Wali Kota Bandung itu terbilang padat.

Pada sore hari ini, Farhan dijadwalkan menghadiri agenda rapat paripurna bersama Wakil Wali Kota Bandung dan Sekretaris Daerah (Sekda) Bandung di DPRD Kota Bandung.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, dilarikan ke rumah sakit setelah jatuh pingsan di ruang kerjanya di Balai Kota Bandung.

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TAGS   Wali Kota Bandung  farhan pingsan  wali kota BANDUNG Farhan  IGD  Bandung 
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