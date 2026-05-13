Pinkan Mambo dan Arya Khan Kembali Jadi Perbincangan, Ini Sebabnya

Rabu, 13 Mei 2026 – 11:11 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Pasangan selebritas Pinkan Mambo dan Arya Khan kembali menuai sorotan dari netizen di media sosial.

Sebab, keduanya kembali rujuk setelah dikabarkan sempat bercerai beberapa hari lalu.

Arya Khan bahkan membenarkan kabar dirinya dan Pinkan Mambo sudah kembali bersama.

"Selagi bisa dipertahankan ya dipertahankan," kata Arya Khan dalam tayangan Intens Investigasi baru-baru ini.

Hal senada disampaikan oleh Pinkan Mambo. Dia merasa dirinya dan Arya Khan masih saling mencintai.

Oleh sebab itu, pasangan nikah siri tersebut kembali memutuskan rujuk.

"Intinya kami berdua itu bucin (budak cinta)," jelas Pinkan Mambo.

Mantan personel Ratu itu mengakui bahwa dirinya dan Arya Khan sempat ribut beberapa hari lalu.