Pinkan Mambo Mengamen di Jalan, Begini Komentar Melaney Ricardo

Senin, 06 April 2026 – 17:17 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Melaney Ricardo memberi tanggapan soal sahabatnya, Pinkan Mambo yang kini aktif mengamen di jalanan sambil live streaming.

Dia mengatakan setiap orang tentu punya cara masing-masing untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Setiap orang punya cara struggle sendiri-sendiri," kata Melaney Ricardo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV, Senin (6/4).

Istri Tyson Lynch itu justru salut dengan kegigihan Pinkan Mambo mencari pemasukan.

Menurut Melaney Ricardo, tidak mudah mengamen di jalanan seperti yang dilakukan Pinkan Mambo.

"Panas, loh," ucap perempuan berusia 45 tahun itu.

Melaney Ricardo kemudian menyentil suami Pinkan Mambo, Arya Khan.

Dia menilai seorang suami harus ikut berjuang mencari nafkah untuk biaya keluarga.