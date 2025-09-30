Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Pinkan Mambo Siap Gantikan Duo Maia di Synchronize Fest 2025

Selasa, 30 September 2025 – 16:16 WIB
Pinkan Mambo Siap Gantikan Duo Maia di Synchronize Fest 2025
Penyanyi Pinkan Mambo. Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Grup vokal, Duo Maia mengumumkan batal tampil dalam festival musik, Synchronize Fest 2025.

Pengumuman tersebut disampaikan oleh personel Duo Maia, Maia Estianty melalui akun miliknya di Instagram.

Dia dan Mey Chan atau Dita Anggraeni urung tampil di Synchronize Fest 2025 karena urusan yang tidak bisa ditinggalkan.

"Dikarenakan saya mendadak ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya, Duo Maia tidak jadi tampil di Centil Era Synchronize Festival 2025,” ungkap Maia Estianty.

Meski demikian, ketidakhadiran Duo Maia dalam Synchronize Fest 2025 akan digantikan oleh penyanyi lain.

Nama yang ditugaskan masih berasal dari keluarga besar Ratu yakni Pinkan Mambo.

"Warga-wargi jangan khawatir karena ketidakhadiran Duo Maia akan juga tetap digantikan oleh penyanyi era Ratu, yaitu Pinkan Mambo di program Centil Era," tambah Maia Estianty.

Duo Maia awalnya dijadwalkan mengisi special show bertema Centil Era di Synchronize Fest 2025.

Grup vokal, Duo Maia mengumumkan batal tampil dalam festival musik, Synchronize Fest 2025.

