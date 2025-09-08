Pinkan Mambo Ungkap Alasan Jual Makanan dengan Harga Fantastis

Senin, 08 September 2025 – 05:31 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Pinkan Mambo mengungkap alasan dirinya menjual makanannya dengan harga mahal dan fantastis.

Dia mengaku memang sengaja mengejar target pasar untuk orang-orang kaya.

"Main sultan dahulu, ke orang-orang yang berduit banyak," kata Pinkan Mambo saat jadi bintang tamu Pagi-pagi Ambyar di Trans TV baru-baru ini.

Meski dijual dengan harga mahal, makanan yang dibuat oleh mantan personel Ratu itu tetap dibeli.

Pinkan Mambo belakangan membuat beberapa menu jualan seperti donat, tumis kangkung, odading, dan lainnya dengan harga Rp 150 ribu.

"Ada saja (membeli)," ucap pelantun Dirimu Dirinya itu.

Bukan sekadar gimik, Pinkan Mambo mengeklaim makanan yang dijualnya memiliki citarasa yang oke.

Dengan harga jual yang tinggi, dia berharap bisa mengumpulkan modal dan mengembangkan usaha jual beli makanan hingga punya toko sendiri.