Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Crypto - Bitcoin

Pintu Academy: 4 Strategi Ini Bantu Mengelola Leverage Tinggi

Selasa, 25 November 2025 – 03:47 WIB
Pintu Academy: 4 Strategi Ini Bantu Mengelola Leverage Tinggi - JPNN.COM
PT Pintu Kemana Saja (PINTU). Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - Pintu Academy memberikan beberapa strategi yang bisa membantu pengguna mengelola leverage tinggi dengan lebih bertanggung jawab.

Pasalnya, menggunakan leverage tinggi memang memungkinkan trader membuka posisi jauh lebih besar dengan modal yang terbatas.

Dan tanpa strategi yang tepat, penggunaan leverage bisa berujung pada kerugian besar.

Baca Juga:

Namun, jika masih pemula dan ingin mencoba trading futures dengan leverage tinggi, tidak perlu khawatir.

Saat melakukan trading di Pintu Futures, kalian bisa mengatur leverage-mu di antar 1-25x. Artinya, kamu bisa membuka posisi hingga 25 kali lebih besar dari margin yang tersedia.

Berikut 4 strategi dari Pintu Academy:

Baca Juga:

1. Tentukan Margin dengan Tepat

Hindari menggunakan terlalu banyak margin dalam satu posisi. Misalnya, pertimbangkan untuk mengalokasikan maksimal 5-10% dari total modal sebagai initial margin untuk setiap posisi guna mengelola eksposur dengan lebih efektif. Sisanya, dapat dijadikan margin untuk menahan kerugian jika terjadi kesalahan analisis.

Tanpa strategi yang tepat, penggunaan leverage bisa berujung pada kerugian besar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pintu  Pintu Academy  PT Pintu Kemana Saja  kripto 
BERITA PINTU LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp