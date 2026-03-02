PINTU Beri Edukasi Pengelolaan Aset Digital Kepada Pengusaha Kost

jpnn.com, YOGYAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menjalin kerja sama dengan Asosiasi Rumah Kost Indonesia (ARKI) dengan menjadi sponsor di acara Gathering Akbar ARKI Yogyakarta bertema, “Merancang Warisan, Mengamankan Masa Depan Bisnis Kost” pada 7 Februari 2026.

“Kami mengapresiasi rekan-rekan ARKI yang telah membuka ruang kolaborasi dan diskusi mengenai perkembangan industri rumah kost dan aset crypto. Kami melihat anggota ARKI sangat terbuka dan antusias mempelajari cara kerja investasi aset crypto, termasuk memahami manfaat dan risikonya,” ujar Andy Putra, SVP Strategy & Business PINTU.

Sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan literasi aset crypto, PINTU memberikan edukasi mengenai dasar-dasar investasi crypto, manajemen risiko, serta pentingnya melakukan riset sebelum berinvestasi.

Baca Juga: Pintu Futures Sediakan 5 Fitur Unggulan

Edukasi ini ditujukan agar para pengusaha kost dapat mengelola hasil usaha mereka secara lebih terdiversifikasi dan terukur.

"Kami berharap kerja sama ini dapat memberikan nilai tambah dan pemahaman yang komprehensif mengenai industri aset digital," harapnya.

Sementara, Ketua ARKI Florencia Irena Lipin menuturkan kehadiran PINTU dalam acara ARKI merupakan langkah yang sangat positif dan inovatif.

"Kami menilai PINTU membantu memberikan wawasan baru bagi para pemilik kost bahwa keuntungan dari hasil sewa dapat dikelola lebih produktif melalui aset digital. Selain itu, antarmuka aplikasi PINTU yang user-friendly memudahkan para owner kost yang baru mengenal crypto, yang mayoritas berasal dari Generasi X. Hal ini menunjukkan bisnis properti tradisional seperti rumah kost tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi finansial,” tutur dia.

Industri crypto dan industri properti kini semakin terhubung melalui pemanfaatan teknologi blockchain, salah satunya melalui tokenisasi aset properti.