PINTU, OJK & Unpad Berkolaborasi Beri Edukasi Literasi Keuangan

jpnn.com, BANDUNG - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) menggelar acara Pintu Goes to Campus bertajuk Financial Literacy di Bale Sawala, Universitas Padjajaran (Unpad) Jatinangor, Bandung, pada Kamis (9/4).

Rektor Unpad Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita dalam sambutannya menyampaikan pentingnya literasi keuangan bagi mahasiswa.

“Bahkan sekarang literasi crypto dan juga investasi, ini merupakan hal yang sangat penting yang harus kita pahami bersama. Karena kita tahu sekarang begitu banyaknya produk keuangan, begitu banyaknya masalah-masalah keuangan yang kalau kita tidak pelajari secara baik, kalau kita tidak kenal, maka ini akan menyebabkan hal-hal yang menjadi permasalahan di masa yang akan datang,” serunya.

"Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi hal yang bermanfaat untuk kita mempersiapkan masa depan yang lebih baik," harapnya.

Timothius Martin, CMO PINTU menyoroti masa depan adopsi crypto.

“Dari sisi adopsi secara global itu ada sekitar 700 juta orang yang sudah trading atau investasi crypto. Sekitar 1 banding 15. Artinya dari setiap 15 orang di dunia satu orang sudah pernah trading atau investasi crypto. Di Indonesia saat ini angka adopsi sekitar 21 juta orang, lebih besar dari investor saham. Jadi memang masalahnya itu bukan adopsinya, yang menjadi tantangan adalah literasi dan edukasinya," paparnya.

Baca Juga: Asuransi Jasindo Gelar Program Pengembangan Beras Sehat di Karawang

"Untuk itu, PINTU bekerja sama dengan OJK, Universitas dan Investortrust, menggelar acara edukasi dan literasi ke kampus-kampus untuk bersama-sama memberikan edukasi tentang aset crypto khususnya kepada generasi muda masa depan yakni teman-teman mahasiswa agar dapat memiliki pemahaman yang matang sebelum mulai berinvestasi,” imbuhnya.

Seiring meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi digital, industri crypto terus mengalami pertumbuhan.