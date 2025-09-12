Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Crypto - Blockchain

PINTU Raih Penghargaan di Ajang Anugrah Ksatria CFX 2025

Jumat, 12 September 2025 – 03:22 WIB
PINTU Raih Penghargaan di Ajang Anugrah Ksatria CFX 2025 - JPNN.COM
PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meraih penghargaan dari bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) dalam Anugrah Ksatria CFX 2025. Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meraih penghargaan dari bursa kripto PT Central Finansial X (CFX) dalam kategori Arjuna Award dengan predikat The Highest Commitment to Literacy and Education in Crypto Industry dalam Anugrah Ksatria CFX 2025.

Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Direktur Utama CFX Subani kepada Chief Marketing Officer PINTU Timothius Martin di kantor CFX, Jakarta, pada (10/9).

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Bursa Kripto CFX atas penghargaan yang diberikan kepada PINTU selaku Perusahaan Aset Keuangan Digital (PAKD) dengan komitmen tertinggi dalam hal literasi dan edukasi. Penghargaan ini semakin memacu kami untuk terus menggalakkan berbagai program edukasi dan literasi secara online atau offline lewat platform edukasi kami Pintu Academy,” ungkap Timothius Martin.

Edukasi dan literasi menjadi bagian penting dari perjalanan PINTU di industri crypto dalam negeri.

Selain itu, PINTU juga memiliki platform edukasi yang bisa diakses secara gratis melalui aplikasi dan website pintu.co.id yakni Pintu Academy dan Pintu News.

Platform edukasi Pintu Academy menyajikan informasi secara mendalam tentang crypto termasuk analisis pasar crypto, makroekonomi, dan berbagai proyek-proyek crypto.

Sementara itu Pintu News memberikan berita-berita terkini tentang industri crypto.

“Kami mengucapkan selamat kepada PINTU atas pencapaian yang diraih. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Bursa CFX terhadap komitmen nyata PINTU dalam membuka wawasan serta meningkatkan pemahaman publik mengenai potensi aset crypto lewat berbagai program yang edukasi dan literasi," ujar Subani.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi Bursa CFX terhadap komitmen nyata PINTU dalam membuka wawasan serta meningkatkan pemahaman publik.

