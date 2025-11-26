Close Banner Apps JPNN.com
PINTU Ungkap Ada 3 Narasi yang Membentuk Masa Depan Crypto Global

Rabu, 26 November 2025 – 13:37 WIB
PINTU Ungkap Ada 3 Narasi yang Membentuk Masa Depan Crypto Global
PT Pintu Kemana Saja (PINTU) berpartisipasi dalam event Web3 Week Asia 2025. Foto dok PINTU

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) kembali berpartisipasi menjadi sponsor dalam Web3 Week Asia 2025.

Tak hanya itu, PINTU juga membagikan pandangannya dalam sesi diskusi panel bertemakan, The Crypto Narratives of 2026: What Retail Investors Should Watch Next bersama dengan Andy dari Crypstocks, Jodi Kalim dari Ave.ai, dan Sr. Strategy & Business PINTU Jonathan Hartono.

“Melihat narasi di crypto sebenarnya kita sudah mendapatkan banyak clue tiga tahun ke belakang ini, di mana beberapa infrastruktur dan regulasi sudah di-unlock, di antaranya, Exchange-Traded Fund (ETF), GENIUS Act atau narasi stablecoin, dan terakhir tokenisasi di Real-World Asset (RWA),” ujar Jonathan.

Pertama, produk spot Bitcoin ETF Amerika Serikat (AS) resmi mendapat persetujuan dari Komisi Sekuritas dan Bursa AS pada Januari 2024. Arus masuknya pada 7 Oktober 2025 menembus USD5,95 miliar atau sekitar hampir Rp100 triliun.

Kedua, mengenai regulasi stablecoin GENIUS Act yang disahkan menjadi Undang-Undang oleh Presiden AS Donald Trump pada Juli lalu, GENIUS Act didorong oleh pemerintah AS untuk menaikkan dominasi mata uang dolar yang kemungkinan besar akan muncul infrastruktur dan protokol yang meng-unlock use case dari stablecoin dan bisa jadi mengubah industri finansial internasional dalam lima sampai 10 tahun ke depan.

"Entah dari cara saving atau melakukan spending, yang pasti kita harus ikut beradaptasi akan perubahan tersebut karena inovasi, kunci, dan dorongannya sudah ada,” kata Jonathan.

Narasi ketiga, Jonathan melihat ada potensi besar juga dari sisi tokenisasi RWA yang di Indonesia baru dibuka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“Tokenisasi di RWA secara spesifik untuk pasar Indonesia juga menjadi hal yang menarik setelah OJK mulai membuka pembahasan untuk meregulasi. Early adopters sudah mulai bergerak dan melirik tokenisasi ini dan kita berharap ke depan sumber daya alam Indonesia yang sangat kaya ini bisa ditokenisasi dan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia,” tutur dia.

Ajang komunitas crypto ini menghadirkan sederet diskusi menarik bersama tokoh-tokoh penting di industri crypto Indonesia. Simak selengkapnya.

TAGS   pintu  PT Pintu Kemana Saja  crypto  kripto 
