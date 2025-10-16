Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Produk

Pipa dari Vinilon Group Pasti Antibocor dan Tahan Lama

Kamis, 16 Oktober 2025 – 13:07 WIB
Pipa dari Vinilon Group Pasti Antibocor dan Tahan Lama - JPNN.COM
Vinilon Group, perusahaan solusi sistem perpipaan dari hulu ke hilir terkemuka di Indonesia menghadirkan solusi nyata untuk menjaga keamanan di dunia infrastruktur. Foto: Dok. Vinilon

jpnn.com, JAKARTA - Vinilon Group, perusahaan solusi sistem perpipaan dari hulu ke hilir terkemuka di Indonesia menghadirkan solusi nyata untuk menjaga keamanan di dunia infrastruktur.

Sebagai pelopor inovasi di industri perpipaan, Vinilon Group berkomitmen dalam menghadirkan berbagai produk berkualitas tinggi untuk memastikan air mengalir tanpa risiko kebocoran.

Beberapa produk unggulannya meliputi pipa uPVC Vinilon yang tahan korosi, ringan, dan cocok untuk instalasi air bersih maupun limbah.

Baca Juga:

Kemudian pipa HDPE Vinilon. Memiliki fleksibilitas tinggi dan ketahanan luar biasa terhadap tekanan serta kondisi ekstrem.

Pipa PP-R Vinilon. Dirancang untuk sistem air panas dan dingin modern dengan ketahanan suhu tinggi.

Pipa Vinilon KRAH. Pipa berdiameter besar 1000 mm-3000 mm dengan teknologi spiral modern untuk sistem drainase dan sanitasi yang membutuhkan kekuatan serta daya tahan optimal.

Baca Juga:

Fitting Vinilon, Valve Yuta dan aksesori lainnya, memastikan sambungan pipa terpasang rapat sempurna, mencegah kebocoran, dan mempermudah proses instalasi.

Vinilon Glue. Lem pipa uPVC dengan formulasi khusus yang cocok untuk diaplikasikan pada iklim tropis. Sehingga menghasilkan sambungan yang kuat, antibocor, dan tahan lama.

Vinilon Group, perusahaan solusi sistem perpipaan dari hulu ke hilir terkemuka menghadirkan solusi nyata untuk menjaga keamanan di dunia infrastruktur.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vinilon Group  Vinilon  Pipa Vinilon  upvc 
BERITA VINILON GROUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp