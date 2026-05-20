Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pipa & Fitting PVC Vinilon Raih Sertifikasi Anti Jamur dari IAPMO Group Indonesia

Rabu, 20 Mei 2026 – 11:13 WIB
Pipa & Fitting PVC Vinilon Raih Sertifikasi Anti Jamur dari IAPMO Group Indonesia - JPNN.COM
Produk pipa dari Vinilon mendapat penghargaan dari IAPMO Group Indonesia. Dok: source for JPNN.

jpnn.com, JAKARTA - Masalah kelembapan pada sistem perpipaan menjadi salah satu faktor yang dapat memicu pertumbuhan jamur pada area saluran air maupun sanitasi di rumah.

Jika dibiarkan dalam waktu lama, hal ini tidak hanya merusak estetika bangunan, tetapi juga berisiko mengganggu sanitasi dan kesehatan penghuninya, serta menimbulkan rasa tidak nyaman.

Menjawab permasalahan tersebut, Vinilon Group secara resmi mengumumkan, lini produk pipa dan fitting PVC unggulannya meraih sertifikasi antifungal (anti jamur) dari lembaga inspeksi global, International Association of Plumbing and Mechanical Officials (IAPMO) Group Indonesia.

Baca Juga:

Sertifikasi ini mencakup produk Pipa PVC Vinilon tipe AW dan D serta Pipa PVC Vinilon tipe VP dan VU.

Capaian ini menegaskan komitmen Vinilon dalam menghadirkan produk perpipaan berkualitas tinggi yang mampu melindungi masyarakat dari ancaman risiko pertumbuhan jamur dan mengedepankan faktor higienitas pada pipa.

Proses sertifikasi dilakukan melalui pengujian ketat oleh IAPMO Group Indonesia, sebagai lembaga global terkemuka yang berfokus pada kesehatan dan keselamatan masyarakat melalui pengembangan kode, standar, pengujian, inspeksi, dan sertifikasi sistem perpipaan serta mekanik. IAPMO membantu memastikan sistem perpipaan yang aman dan efisien.

Baca Juga:

“Kami percaya kualitas bukan hanya tentang kekuatan produk, tetapi juga tentang bagaimana produk tersebut mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna dalam jangka panjang. Sertifikasi antifungal ini menjadi salah satu langkah nyata Vinilon dalam menjaga standar sistem perpipaan yang lebih sehat bagi masyarakat Indonesia,” ujar Christian Rudolf, selaku GM Marketing Vinilon Group dalam siaran persnya, Rabu (20/5).

Dengan diraihnya sertifikasi ini, masyarakat mampu meningkatkan nilai tambah untuk hunian mereka.

Produk pipa dan fitting dari PVC Vinilon berhasil meraih sertifikasi anti jamur dari IAPMO Group Indonesia.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   pipa  fitting  Pipa Vinilon  pvc  Penghargaan 
BERITA PIPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp